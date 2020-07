Girondins - Jean-Louis Gasset a posé un ultimatum à Bordeaux

Il y a trois semaines, Jean-Louis Gasset apparaissait comme le favori pour remplacer Paulo Sousa, sur le départ à deux ans de la fin de son contrat à Bordeaux. Aujourd'hui, la possibilité de voir l'ancien adjoint de Laurent Blanc revenir sur le banc des Girondins apparaît plus lointaine. Elle pourrait même se refermer définitivement dans les prochaines heures. D'après L'Equipe, la deadline fixée par le technicien montpelliérain (66 ans) aux dirigeants aquitains interviendra vendredi soir. Et d'ici là, rien ne dit que Sousa sera parti.

En fait, depuis quelques jours, le Portugais semble avoir fait une croix sur un départ. Le poste d'entraîneur du Benfica, qu'il convoitait, a été offert à Jorge Jesus, et celui qu'il occupe à Bordeaux depuis un an et demi ne lui convient pas si mal. Même si du côté de la direction girondine, on préfère rester prudent : "on sait très bien qu'il peut nous planter à tout moment", souffle un membre du club, toujours à L'Equipe. A suivre...