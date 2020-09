Girondins - Jean-Louis Gasset analyse la défaite à Lens

Battu par un RC Lens conquérant (2-1), Bordeaux a manqué l'opportunité de remonter au classement. une défaite logique des Girondins, trop brouillons et punis par le réalise des Artésiens. A la fin de la rencontre, Jean-Louis Gasset, l'entraîneur des Marines, a exprimé son ressenti sur la rencontre mais a surtout pris le revers des siens à son compte.

"C’est une défaite logique", a lancé l'intéressé. "Le principal fautif, c’est moi. J’ai peut-être été un peu ambitieux de vouloir mettre une équipe offensive pour gagner à Lens mais je ne savais pas qu’on allait être battu dans l’envie, dans les duels, l’investissement et qui plus est dans la technique, car on a fait des erreurs de gamin. Je me suis trompé, ça arrive. On va remettre le bleu de chauffe pour travailler. On a 2 matches à domicile et il va falloir faire penser que c’est un accident. C’était trop gros pour être vrai. Peut-être que jouer avec 2 attaquants et un 10, ça ne suffisait pas, il fallait peut-être se montrer plus prudent. J’ai voulu débuter avec des joueurs offensifs parce que les 2 équipes étaient en confiance, sur de bons résultats, mais Lens était beaucoup plus dynamique, agressif et c’était un miracle d’être à 0-0 à la mi-temps. On a un grand gardien qui nous a maintenu dans le match. Puis on donne les 2 buts sur 2 fautes techniques. Le 2e ajoute en plus un rouge. C’est une très mauvaise soirée." Bordeaux, 11e, aura peut-être l'occasion de rebondir dimanche prochain contre Nice.