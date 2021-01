Girondins - Jean-Louis Gasset analyse la victoire face à Lorient

Hier soir, les Girondins de Bordeaux ont disposé du FC Lorient (2-1, résumé et notes), à l'occasion de la 19ème journée de Ligue 1. Un succès, important, analysé en conférence de presse par Jean-Louis Gasset, l'entraîneur des Marine-et-Blanc.

"L’objectif était de renouer avec la victoire à domicile et de bien débuter 2021. On a pris quatre points en deux matches, on finit la phase aller avec 26 points, c’est bien. On a fini un peu sur la corde mais on a bien défendu, avec un bon gardien. Ce sont nos qualités et nos défauts", a indiqué le technicien aquitain, et d'ajouter, évoquant brièvement le mercato : "Actuellement, on n’a pas assez de maîtrise technique, on doit mettre le but du 3-1 qui nous repose. On manque de souplesse au milieu. Il faut continuer à travailler. Il n’y a pas trop de moyens pour inverser ça et je l’ai dit à tout le monde : si on veut progresser, il faut réajuster tout ça (Ndlr, l'effectif)".