Girondins - Jean-Louis Gasset annonce ses grands projets pour Hatem Ben Arfa

Hatem Ben Arfa sera dans le groupe de Bordeaux pour le déplacement à Marseille ce samedi (17h00).

Hatem Ben Arfa va faire son retour sur les terrains de Ligue 1 samedi, à Marseille, dans le cadre de la 7ème journée de championnat. Le gaucher de 33 ans, arrivé il y a une dizaine de jours à Bordeaux, peut compter sur l'énorme soutien de Jean-Louis Gasset, son entraîneur. Ce dernier a, en effet, souhaité apporter énormément de confiance à l'ancien Niçois.

"Hatem Ben Arfa est pas mal physiquement, il est fit ! Il travaillait de son côté avec un préparateur physique, donc son niveau est acceptable. Il sera dans le groupe samedi pour Marseille-Bordeaux. J’attends de Ben Arfa qu’il retrouve le rythme, car il a eu un arrêt assez conséquent. Il a rien perdu de son talent. Il a des fulgurances à l’entraînement...J’avais dit que c’était un génie, ça l’est toujours ! Mais dans le football, le physique est très important" explique Gasset.

Le technicien compte, bien évidemment, le mettre "dans les meilleures dispositions" et cela passe déjà par un travail à l'entraînement. "On a essayé plusieurs organisations. On sait très bien comme il a « flambé » à l'OGC Nice avec beaucoup de liberté, comment il était utilisé au Stade Rennais... À nous de trouver la bonne formule". HBA aura aussi une autre mission : "faire progresser les jeunes". "Il doit bonifier la ligne d’attaque. C’est un joueur qui peut débloquer des matchs, faire des passes décisives. Il va nous amener un gros plus, qui pourra peut-être nous donner un peu plus d’ambition". Le projet est ambitieux, à Ben Arfa de se sublimer.