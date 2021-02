Girondins - Jean-Louis Gasset après la défaite face au LOSC : "C'est un score très sévère"

Après la défaite 0-3 face au LOSC hier, Jean-Louis Gasset a fait un saut en conférence de presse. Le technicien des Girondins de Bordeaux estime que le "score est sévère" et regrette comment ses joueurs ont pris le premier but.

"C'est un score très sévère. Que Lille gagne le match et soit plus fort que nous car cette équipe est meilleure techniquement, physiquement, oui. Mais il y a eu des moments dans le match où on aurait pu mieux figurer. On peut ouvrir le score avant la pause (Hwang, 39e), on prend le premier but sur un dégagement du gardien, sur une action où on doit aller au duel et on laisse passer. On sait que quand on encaisse le premier but, c'est difficile pour nous..." a-t-il déclaré. "Lyon et Lille sont des grands clubs qui luttent pour le titre. Le résultat face à l'OL (1-2) est malheureux et celui-là est sévère. Je trouve qu'on progresse même si je sais que c'est dur à entendre quand on regarde le score sec face à Lille".