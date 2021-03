Girondins - Jean-Louis Gasset calme le jeu pour Hatem Ben Arfa

Samedi dernier, Hatem Ben Arfa n'a pas démarré la rencontre de la 27ème journée de Ligue 1 face au FC Metz, rencontre finalement perdue par les Marine-et-Blanc (1-2). Sur le banc au coup d'envoi, le milieu de terrain offensif n'est entré en jeu qu'à la 76ème minute. En conférence de presse ce mardi, Jean-Louis Gasset, l'entraîneur des Girondins de Bordeaux, a assuré que son numéro 8 (33 ans, 2 buts et 4 passes décisives en 18 matches de championnat cette saison) ne faisait pas l'objet d'une mise à l'écart.

"Un message pour Ben Arfa ? Pas du tout, pas du tout. Vous citez un nom à chaque fois. Vous citez De Préville, vous citez Ben Arfa. Ils sont dans le groupe demain. Je ne prends en compte que les prestations. C’est mon choix après, de dire s’il est en forme, pas en forme, il est bien dans sa tête, il est mal dans sa tête, pour chaque joueur. Et après, j’essaie de faire l’équipe la plus cohérente possible. Il n’y a pas de cas spéciaux. On parle de nous, ensemble", a expliqué le technicien aquitain devant les journalistes.