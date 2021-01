Girondins - Jean-Louis Gasset encense son groupe et Yacine Adli

Très heureux après la victoire contre Nice dimanche à l'occasion de la 20e journée de Ligue 1 (0-3), l'entraîneur de Bordeaux Jean-Louis Gasset n'a pas caché sa satisfaction en conférence de presse, louant la performance de son équipe. “C’est pratiquement le match le plus abouti de la saison. On a marqué 3 buts et on a bien défendu et on fait notre 11e clean-sheet (...) Là on commence, physiquement et techniquement, à ressembler à quelque chose", a confié l'entraîneur des Girondins, avant d'encenser plus particulièrement Yacine Adli (20 ans), auteur d'un bon match avec le club au scapulaire.

“C’est comme ça qu’il faut qu’il soit. Qu’il marque, qu’il soit juste. Quand il joue perso, ce n’est pas son rôle. Aujourd’hui il a fait un très bon match, c’est comme ça que je l’aime”, a-t-il conclu.