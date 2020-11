Girondins - Jean-Louis Gasset est optimiste pour la suite de la saison des Bordelais

Les Girondins de Bordeaux se déplacent ce vendredi à 19 heures à Rennes dans le cadre de la 11ème journée de Ligue 1. Avec 12 points enregistrés sur les 10 premières rencontres de championnat, l'heure pourrait être à la crise en Gironde mais au contraire. À l'instar d'Hatem Ben Arfa quelques minutes plus tôt, Jean-Louis Gasset s'est présenté ce mercredi midi en conférence de presse confiant quant à la suite de la saison des Bordelais.

"L'investissement du groupe a été total. J'ai senti une concentration et une nouvelle application. Il faut traduire ça en compétition maintenant. Cette période a surtout permis d'échanger et de mettre les choses à plat pour redonner confiance à des gens qui étaient peut-être un peu inquiets ou en dessous de leur valeur. Tout le monde a parlé, on a vidé notre sac. Les joueurs se sont peut-être rassurés sur le fait qu'on a des bons éléments, mais il faut que tout le monde soit à 100% de confiance. Dans le foot, on n'a pas le droit de douter. Ce n'est pas après Rennes et Paris qu'on va faire un premier bilan. On ne sera même pas au tiers du championnat. On va y arriver" a déclarer l'entraineur des Girondins.