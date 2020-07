Girondins - Jean-Louis Gasset favori pour remplacer Paulo Sousa à Bordeaux

Plaqué par Paulo Sousa, Bordeaux a choisi Jean-Louis Gasset pour succéder au Portugais. Des discussions ont déjà été engagées et une issue positive est attendue.

Jean-Louis Gasset bientôt de retour aux affaires ? Un an après son départ de St-Etienne, le technicien de 66 ans s'apprête à sortir de sa retraite pour entraîner les Girondins de Bordeaux, selon les informations du Parisien. Il est en tout cas favori pour le poste que s'apprête à lâcher Paulo Sousa et son retour en Aquitaine est bouclé "à 90%", selon une source proche du dossier.

Retour, car Gasset a déjà évolué sur le banc bordelais, entre 2007 et 2010, lorsqu'il était l'adjoint de Laurent Blanc. Avec de la réussite, puisqu'il s'agit de la période la plus faste de l'histoire récente du club au scapulaire, sacré champion de France en 2009 et quart-de-finaliste de la Ligue des Champions l'année suivante. Son passé glorieux, qui lui garantit un certain crédit auprès des supporters, lui permettrait de jouer un rôle d'entremetteur entre le public et le président Frédéric Longuépée, qu'il a connu lors de son passage au PSG (2013-2016).

Le duo avec Printant reformé

A l'ASSE, sa première expérience d'entraîneur titulaire, Gasset avait aussi largement convaincu. Propulsé numéro un en cours de saison 2017-2018, il avait d'abord su sortir les Verts d'une très mauvaise passe, en usant son carnet d'adresses pour façonner une équipe d'expérience, avant de les quitter sur une 4e place synonyme de retour sur la scène européenne, au printemps 2019. Ghislain Printant, qui lui avait succédé sans succès dans le Forez, avant d'être remplacé par Puel dès l'automne, arriverait avec lui au Haillan, en tant qu'adjoint.