Girondins - Jean-Louis Gasset n'est pas déçu du contenu mais du résultat

Hier, les Girondins de Bordeaux ont mis fin à leur série de trois matchs consécutifs sans défaite avec un revers 1-2 à Lille. Les Bordelais ont pourtant réalisé une bonne première mi-temps face aux Dogues mais ont encaissé le but de la victoire juste avant la pause. Mais pour Jean-Louis Gasset, le contenu du match est loin d'être décevant.

"Défaite logique ? Pas du tout... Le fait d'être mené 2-1 à la mi-temps est totalement illogique car c'est nous qui avons les occasions en contre, c'est nous qui gagnons les duels, c'est nous qui les avons mis à mal. C'est une grosse déception d'être mené à la mi-temps, on a pris un coup sur la tête, les joueurs étaient un peu abattus car ils avaient respecté au millimètre ce qu'on avait préparé et prendre un but sur coup de pied arrêté à 30 secondes de la fin (de la première période) a fait mal, très mal" avoue Gasset. "Ça a été plus difficile en seconde période, on n'a pas réussi à toucher nos attaquants, on a manqué de technique dans la sortie du premier ballon. Nos jeunes joueurs sont en train d'apprendre que le moindre petit détail est fatal à ce niveau-là. Je ne pense pas que Lille ait fait un grand match car on les a gênés. Il nous a manqué ce petit truc et surtout cette concentration sur les buts qu'on peut éviter. Je ne suis pas déçu du contenu".