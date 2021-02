Girondins - Jean-Louis Gasset pourrait mettre Ben Arfa sur le banc

Hatem Ben Arfa connait un énorme coup de moins bien ces derniers temps. Le milieu offensif de 33 ans, auteur de deux petits buts en 17 matchs de L1, pourrait même perdre son rôle de titulaire, comme l'a laissé entendre Jean-Louis Gasset en conférence de presse ce jeudi.

"Hatem a fait sa semaine de travail. Il a des difficultés à revenir à son niveau depuis sa blessure. Il restait sur de bonnes performances à Rennes ou à Paris. On sait très bien que ce genre de joueur, quand il ne fait pas la différence, il est un peu plus critiqué. C'est logique. Je peux me passer de lui. Tout est possible. Il faut attendre de connaître les joueurs disponibles dans le groupe", a-t-il déclaré.