Girondins - Jean-Louis Gasset raconte son retour à Bordeaux

Le 10 août dernier, Bordeaux a officialisé le retour de Jean-Louis Gasset, au poste d'entraîneur principal cette fois-ci. Au cours d'un long entretien accordé à L'Equipe, le technicien de 66 ans est revenu sur sa nomination sur le banc des Girondins. "J'ai eu différentes opportunités et puis, un jour, vous avez un de vos anciens clubs qui vous appelle pour replonger. À l'époque, j'avais dit à Frédéric (Longuépée) qu'il avait un entraîneur en place (Paulo Sousa) mais que c'était une destination qui pouvait me faire réfléchir, si un jour..."

Quelques temps après, le coach qui "attendait patiemment avec (sa) famille et (ses) petits-enfants" a reçu un coup de fil : "et puis, un jour, Frédéric (Longuépée) m'a rappelé pour me demander si j'étais toujours d'accord. J'ai pris la voiture et je suis venu" a-t-il raconté avec simplicité. Concernant son retour au club il ajoute : "j'ai retrouvé pas mal de personnes que je connaissais. Les structures se sont améliorées avec une plaine de travail de haut niveau".