Girondins - Jean-Louis Gasset remercie Ben Arfa après le match face à Nîmes

En s'imposant 2-0 face à Nîmes, hier au Matmut Atlantique, Bordeaux a conservé son invincibilité à domicile et remonte à la 9ème place du classement de la Ligue 1. Longtemps mis en échec par les Crocos, les Girondins ont trouvé la faille sur un pénalty obtenu par Hatem Ben Arfa. L'entraîneur bordelais Jean-Louis Gasset est revenu sur la prestation de sa recrue star.

"Il était fatigué. Il avait perdu deux trois ballons. Je n’étais pas loin de le sortir. Mais j’avais toujours espoir, avec ce genre de joueur vous savez qu’à un moment ou à un autre l’étincelle peut arriver et il peut en dribbler trois ou quatre. J'attendais ce moment, mais il m'inquiétait, car je le trouvais cuit. Mais il a fait l’action. Encore une semaine de travail et petit à petit on va trouver la solution et les joueurs qui lui vont le mieux autour et quelle tactique adopter. Ça ne sera pas toujours comme ce soir. Ça laisse une panoplie de schémas ou on peut travailler et surprendre les adversaires", s'est réjouit Gasset.