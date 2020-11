Girondins - Jean-Louis Gasset revient sur la victoire à Rennes

Hier soir, en ouverture de la 11ème journée de Ligue 1, les Girondins de Bordeaux se sont imposés sur la pelouse du Stade Rennais FC (0-1, analyse et notes). Un court succès qui fait le bonheur de Jean-Louis Gasset, l'entraîneur aquitain, pas peu fier de ses Marine-et-Blanc.

"Cette victoire, c'est celle de l'état d'esprit. On a passé une trêve très studieuse, avec beaucoup de travail. La première période face à Montpellier (0-2, le 7 novembre) était à mes yeux une bonne base et on a continué à progresser. Il fallait qu'on arrive à jouer comme ça. Mais pour ça, il fallait que tout le monde fasse des efforts, qu'on travaille les uns pour les autres. C'était le discours pendant ces quinze jours. Le maître-mot, c'était de jouer ensemble. Quand on joue ensemble, on a des individualités qui peuvent faire la différence. Pour cela, il faut être solides derrière et on l'a été. Après, quand on mène, on sait qu'on va défendre bec et ongles le résultat, on l'avait déjà fait, je ne suis pas surpris par cet état d'esprit", a indiqué le technicien bordelais.