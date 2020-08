Girondins - Jean-Louis Gasset revient sur le nul face à Nantes

La saison de Ligue 2020-2021 s'ouvrait vendredi soir et nous offrait le derby de l'Atlantique entre les Girondins de Bordeaux et le FC Nantes. Réduit à 10 dès la 20e minute de jeu après l'expulsion du jeune Mehdi Zerkane, Bordeaux a fait preuve de courage et de caractère pour tenir un 0-0 dont ne peut que se satisfaire Jean-Louis Gasset. Le coach girondin, qui vivait son premier match sur le banc bleu marine, s'est exprimé sur la rencontre en conférence de presse d'après-match.

"En première mi-temps, on a deux-trois situations que l'on peut mieux jouer. En seconde période, on aurait pu exploiter le jeu long et quelques déviations ou sur un coup de pied arrêté. Quand vous êtes 10 et que vous avez du mal à y arriver, vous ne jouez que ces phases-là. Il fallait les jouer intelligemment. L'axe central a été monumental, les deux au milieu ont couru pendant 1h15 car Nantes avait la technique dans le milieu, ils nous faisaient courir et à aucun moment ils n'ont lâché. On a été irréprochables", a-t-il indiqué.