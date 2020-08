Girondins - Jean-Louis Gasset revient sur son aventure chez les Verts

Dans un entretien accordé dans le quotidien L'Equipe, Jean-Louis Gasset (66 ans), le nouvel entraîneur des Girondins de Bordeaux, est revenu sur son passage à la tête de l'AS Saint-Etienne (novembre 2017 - mai 2019). Le natif de Montpellier garde un très, très bon souvenir de son aventure dans le Forez et sera heureux de revoir ses anciens collègues lors de son retour dans le Chaudron de Geoffroy-Guichard avec les Marine-et-Blanc.

"J'ai fait au mieux dans la conjoncture. Je pensais que ces joueurs-là pouvaient nous amener ce qui manquait et redonner confiance aux anciens. J'ai repris l'équipe en décembre 2017, à la 16e place. On a fini 7es, puis 4es. J'ai passé dix-huit mois extraordinaires, à Saint-Étienne. J'ai vu un Chaudron plusieurs fois en folie et des Stéphanois heureux. On a atteint l'objectif en les ramenant en Europe. On a fait tout ce que l'on a dit, en faisant aussi débuter William Saliba, Wesley Fofana, Charles Abi... Alors, tout ce qui se dit... Quand je reviendrai à Saint-Étienne, je serai très heureux de revoir des gens avec qui j'ai travaillé", a indiqué le technicien français.