Girondins - Jean-Louis Gasset salue la performance d'Hatem Ben Arfa

Les Girondins de Bordeaux ont renoué avec la victoire et le chemin des filets. Les Bordelais se sont imposés (0-1) sur la pelouse du Roazhon Park face au Stade Rennais après deux défaites consécutives sans marquer le moindre but. C'est Hatem Ben Arfa qui a offert la victoire aux siens grâce à une magnifique frappe depuis l'entrée de la surface qui venait conclure une série de crochets dont lui seul à le secret. L'unique buteur de la rencontre a été l'auteur d'une excellente prestation face à son ancien club et son entraineur ne s'est pas privé pour saluer sa performance.

"Ben Arfa, il avait tellement envie de faire un bon résultat. Il n'aime pas perdre, il n'a pas l'habitude dans sa carrière de trop perdre. Quand il a vu qu'on perdait deux matchs d'affilée... Mais quand il montre l'exemple et qu'il vient défendre, toute l'équipe va derrière lui, et ça, c'est un bon signe" a annoncé Jean-Louis Gasset en conférence de presse.