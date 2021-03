Girondins - Jean-Louis Gasset veut s'appuyer du match face au PSG pour la suite

Les Girondins de Bordeaux ont montré un joli visage face au Paris Saint-Germain, malgré la défaite 0-1. Solides défensivement, puisqu'ils ont encaissé un but sur une petite erreur, les Bordelais ont proposé pas mal d'actions dans le second acte, sans marquer pour autant. Mais Jean-Louis Gasset veut s'inspirer de cette rencontre pour la suite de la saison.

"Des regrets ? Oui de ne pas avoir marqué un but, minimum parce qu'avec la 2e mi-temps que l'on fait, en qualité de jeu, en passant par les côtés. Je reproche souvent de ne pas centrer, aujourd'hui il y en a eu une quinzaine, une vingtaine. On a fini pratiquement avec quatre attaquants devant le but mais on n'y arrive pas. Ça, c'est le regret. Même si on fait le match qu'on voulait faire, on a toujours 0 point. Je ne peux pas vous dire que je suis content mais je sens quand je les vois jouer comme ça, que si on garde cette solidarité et qu'on ne perd pas d'énergie ailleurs, ça va venir. On ne va pas toujours perdre un match à la dernière seconde ou dominer le PSG en 2e mi-temps. Ce n'est pas un hasard. Il faut qu'on ait ce degré de motivation, de solidarité, ce goût de faire les efforts. Tout n'est pas parfait parce qu'on ne marque pas un but mais sur la seule erreur défensive qu'on fait, on prend. Je cherche la solution, comment piquer les joueurs. Mon travail est de tirer 100 % de chaque joueur. Aujourd'hui, j'ai senti 18 bonhommes qui voulaient faire un bon résultat contre le PSG. Gardons ça et le soleil va revenir" a-t-il déclaré.