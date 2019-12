Girondins - Joe DaGrosa s'exprime pour la première fois sur son départ du FCGB

Dans une longue interview accordée à Pro Soccer Talk, rapportée par le site de NBC Sports aux États-Unis, Joe DaGrosa (55 ans) est sorti du silence et s'est pour la toute première fois exprimé sur son départ des Girondins de Bordeaux, officialisé il y a quelques jours. L'homme d'affaires américain a confirmé des différences de points de vue irréconciliables sur la gestion et l'opérationnel du club aquitain avec King Street, désormais seul propriétaire des Marine-et-Blanc.

"Comme nous l'avons annoncé publiquement, nous nous sommes séparés à cause de différents irréconciliables sur la gestion et l'opérationnel du club. Nous pensions que c'était le mieux dans l'intérêt du club et des fans de se séparer. Les deux parties, GACP et King Street ont reconnu qu'avoir autant d'incertitude quant à la façon dont le club allait fonctionner à l'avenir n'était dans l'intérêt de personne, et nous avons donc décidé de faire de notre mieux pour nous séparer à l'amiable, ce que nous avons fait. Mais je souhaite à l'équipe uniquement du succès pour l'avenir", a-t-il indiqué.