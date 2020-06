Girondins - Josh Maja livre son avis sur la L1

Auteur d'une saison intéressante, Josh Maja (21 ans, 6 buts et 2 passes décisives en 21 matches de Ligue 1), l'attaquant des Girondins de Bordeaux, se plaît en France. Le joueur nigérian (1 sélection avec les A), arrivé en janvier 2019 en provenance de Sunderland, s'est dit agréablement surpris par le niveau global de l'élite hexagonale et semble bien parti pour y rester quelques années de plus afin de poursuivre sa progression.

"Pour moi, la Ligue 1 est plus tactique et plus lente (Ndlr, que la Premier League). Le niveau de qualité est élevé et je pense que les gens ne réalisent pas la qualité qu’il y a dans ce championnat", a indiqué le Super Eagle. "La Ligue 1 est un championnat équilibré. J’adore y jouer, j’apprends aussi et j’essaie de faire progresser mon niveau de jeu", a conclu le numéro 9 des Marine-et-Blanc, encore sous contrat jusqu'au 30 juin 2023.