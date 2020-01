Girondins - Kalu brille toujours par son absence, une sanction à venir ?

Ce vendredi soir (20h55, Stade Matmut-Atlantique), les Girondins de Bordeaux ouvriront les portes des 32èmes de finale de Coupe de France face au Mans (Ligue 2). Une affiche que ne disputera pas Samuel Kalu. Attendu le 28 décembre pour la reprise de l'entraînement des Marine-et-Blanc, l'ailier nigérian (22 ans, 1 but et 1 passe décisive en 16 matches de Ligue 1 cette saison) n'est toujours pas rentré de ses vacances au pays en raison d'un problème de passeport.

"Tous les joueurs qui viennent jouer ici doivent en prendre conscience et être exemplaires pour le club et l'équipe. Chaque joueur qui essaie de truquer les choses ou qui n'a pas la responsabilité adéquate vis-à-vis du club (...) doit être puni", a indiqué l'entraîneur aquitain, Paulo Sousa, à propos de son offensif arborant le numéro 10. Par ailleurs, face au Mans, le FCGB sera aussi privé de François Kamano (malade), Edson Mexer (reprise) et Hwang Ui-jo (service civique en Corée du Sud).