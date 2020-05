Girondins - Koscielny espère un sérieux changement de mentalité !

Dans une interview accordée au Figaro, Laurent Koscielny a exprimé son envie de voir les mentalités changer concernant la façon dont les joueurs sont considérés.

Comme dans tous les domaines, le monde du football a ses vices. Depuis plusieurs années, l'aspect business a considérablement empiété sur l'aspect sportif, à tel point que tout semble parfois calculé. Les mentalités changent mais ne vont pas dans la bonne direction selon Laurent Koscielny. Lors d'un entretien accordé au Figaro, le défenseur girondin a poussé un coup de gueule sur la façon dont les joueurs sont parfois traités, notamment pendant les périodes de mercato.

D'après le Tulliste, cette crise sanitaire et économique a "mis en lumière beaucoup de dysfonctionnements" qui, il l'espère, seront rectifiés à l'avenir. "Il faut un autre regard sur les footballeurs et avoir confiance en nous aussi pour construire le football de demain. On sait ce qui est bon pour notre sport. [...] Il faut nous considérer différemment. Entendre parler des joueurs ayant un 'bon rapport qualité-prix' comme de 'bonnes affaires' est inacceptable" a-t-il débuté.

L'expérimenté défenseur considère qu'il est temps de revenir aux valeurs de ce sport, notamment pour donner la bonne image aux prochaines générations. "Ces propos nous choquent tous. Nous ne sommes pas des marchandises ! C’est un triste reflet pour la jeunesse. On a tellement plus à leur apporter, avec nos sacrifices, notre parcours, nos valeurs de solidarité, nos remises en question. Nous transmettons la force de croire en ses rêves" a-t-il ajouté. Le message est passé.