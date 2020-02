Girondins - Koscielny finalement vers un forfait à Metz ?

Resté sur le banc des remplaçants lors du match nul de son équipe à Brest en début de semaine (1-1), Laurent Koscielny est bel et bien du voyage en Lorraine ce samedi, pour aller défier le FC Metz dans le cadre de la 24ème journée de championnat (20h). Toutefois, le défenseur français est incertain pour cette rencontre, comme l'a confié Paulo Sousa. "Il va venir avec nous, on décidera sur place s'il est capable de nous aider et si oui, combien de temps". Un autre défenseur central, Mexer, est lui aussi amoindri et incertain pour ce match.