Girondins - Koscielny frustré de la défaite à Lyon

Les Girondins de Bordeaux se sont inclinés en toute fin de match en encaissant un but magnifique de Léo Dubois. Alors que les hommes de Jean-Louis Gasset avaient pourtant montré de bonnes choses et semblaient supérieurs en seconde mi-temps, ils perdent deux points importants dans la course aux place européennes. Laurent Koscielny a fait par de sa frustration en zone mixte après le match.

"Il y a beaucoup de déception. Nous aurions pu aussi gagner ce match. Nous avons eu des occasions en seconde période qui a été très bonne. Tout le monde a tout donné pour accrocher cette équipe de Lyon. Nous repartons sans point mais il y a du positif à tirer pour la suite. Cela arrive dans le football de perdre des matchs que nous aurions pu gagner. (...) Perdre sur un but venu d'ailleurs, c'est difficile. Le football peut parfois être cruel" a déclaré le capitaine bordelais.