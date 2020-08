Girondins - Koscielny ne regrette pas le choix Bordeaux

En conférence de presse ce jeudi après-midi, Laurent Koscielny (34 ans) est revenu sur son choix, opéré l'été dernier, de rejoindre les Girondins de Bordeaux. Un choix que l'axial, nouveau capitaine des Marine-et-Blanc, ne regrette pas, mais alors pas du tout. "Je suis très content d’avoir signé ici, dans un club où je me sens bien, sur et en dehors du terrain. C’est important. J’ai un groupe sain, respectueux, travailleur, et ça, ça me plait. On sait que quand on rentre sur le terrain, il y a de la joie de vivre, de l’envie", a indiqué le défenseur central tricolore.

"Il y a eu beaucoup de ménage depuis que je suis arrivé, mais je reste focalisé sur notre groupe, il va nous permettre de gagner un peu de sérénité. On a envie de faire de belles choses pour ce club, parce qu’il le mérite. À nous de faire ce qu’il faut. On est les premières personnes qui peuvent aider à redorer l’image du club", a conclu le numéro 6 du club aquitain.