Girondins - Koscielny rappelle l'objectif "top 8" des Bordelais

Modestes treizièmes du classement après dix-sept journées (6 victoires, 4 nuls, 7 défaites), les Girondins de Bordeaux (22 points) vont tenter de faire mieux lors de la seconde partie de saison. En conférence de presse ce lundi matin, Laurent Koscielny (35 ans, 10 matches joués en Ligue 1 cette saison, 1 passe décisive), le défenseur central des Marine-et-Blanc, a rappelé les objectifs sportifs du club aquitain sur cette deuxième moitié de championnat. Mais, pour pouvoir les atteindre, l'international tricolore (51 sélections, 1 but) attend une implication totale de ses coéquipiers.

"L'objectif de top 8 fixé par la direction sera réaliste si tout le monde est concerné et prêt à être à 100% pour l'équipe. Même les joueurs en fin de contrat doivent faire de bonnes prestations pour se mettre au diapason du groupe. Le football, c'est notre passion, donc on ne peut pas rentrer sur le terrain en faisant la gueule, nous sommes des compétiteurs. C'est important de bien commencer l'année surtout qu'on l'a mal terminée. Là, nous sommes dans le ventre mou, mais c'est à cause de nos résultats irréguliers. C'est à nous d'enchaîner de bons résultats pour recoller au groupe derrière le quatuor de tête", a estimé le numéro 6 du FCGB.