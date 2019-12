Girondins - L'avenir de neuf joueurs en suspens

Samedi soir, à l'issue de la nouvelle défaite de son équipe face à Rennes en championnat (1-0), Paulo Sousa a rappelé son besoin d'accueillir des renforts au cours du mercato hivernal. S'il attend du mouvement dans le sens des arrivées, le technicien portugais devrait également voir du mouvement dans celui des départs. Comme l'indiquent ce lundi nos confrères de L'Equipe, neuf joueurs de l'effectif bordelais n'auront plus qu'une année de contrat l'été prochain. Parmi eux, on retrouve des joueurs peu utilisés (Kamano, Cafu, Baysse, Poundjé) mais aussi des cadres du groupe (De Préville, Jovanovic, Pablo). Pour l'heure, seul Otavio a prolongé au début du mois.

Placés dans un loft l'été dernier, Baysse et Cafu ne devraient recevoir aucune offre de la part de leurs dirigeants et seront probablement invités à partir. Cela devrait également être le cas pour Sabaly et Kamano, bien que ces derniers soient un peu plus apparus ces derniers temps. En revanche, pour ces deux joueurs, en plus de Pablo, l'heure du départ pourrait sonner seulement l'été prochain et non cet hiver. Enfin, l'avenir des prêtés (Alexandre Mendy, Michaël Nilor et Albert Lottin) devra également être clarifié, eux qui entreront aussi dans leur dernière année de contrat lorsqu'ils reviendront à Bordeaux en fin de saison.