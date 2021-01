Girondins - L'indisponibilité d'Hatem Ben Arfa se confirme

On en sait un peu plus sur l'état de santé d'Hatem Ben Arfa (33 ans), blessé à une cuisse lors d'un sprint à l'entraînement. Une indisponibilité de trois semaines était à craindre et elle semble se confirmer. À en croire nos confrères de Sud Ouest, le milieu de terrain offensif des Girondins de Bordeaux devrait faire son retour à la compétition à l'occasion de la réception du SCO Angers (J21 L1), le dimanche 24 janvier.

Le numéro 8 aquitain (2 buts et 4 passes décisives en 11 matches de Ligue 1 cette saison) devrait donc rater les trois prochaines sorties des Marine-et-Blanc, à savoir le déplacement sur la pelouse du FC Metz (J18 L1, mercredi soir), la réception du FC Lorient (J19 L1, samedi soir), ainsi que le déplacement sur le terrain de l'OGC Nice (J20 L1, le dimanche 17).