Girondins - La colère de Costil après le match nul à Brest

Benoît Costil est en colère et le fait savoir ! Interrogé ce mercredi soir par nos confrères de beIN Sports à l'issue du match nul des Girondins face à Brest (1-1) pour le compte de 23e journée de Ligue 1, le capitaine de Bordeaux a été particulièrement virulent envers ses coéquipiers.

"On a été stupides. A mon avis il faut qu'on se rende compte des choses. En cas de victoire ce soir, on a le match en moins, on revient dans le bon wagon. Et nous non, on est en supériorité numérique, mais on est dans le confort, on en fait pas plus, on pense que le match est acquis", a-t-il regretté. "Parce que quand on est pas à 200% on est une petite équipe tout simplement et aujourd'hui on est sanctionné logiquement. On s'est fait punir, on est les rois des cons ce soir." Avec ce match nul, Bordeaux redescend à la douzième place de Ligue 1.