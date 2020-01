Girondins - La mise au clair de Longuépée quant aux ambitions de King Street

Invité de l'émission Breaking Foot sur RMC Sport ce mercredi soir, le président des Girondins de Bordeaux Frédéric Longuépée a profité de son passage chez nos confrères pour clarifier les choses concernant les ambitions de King Street. "Je comprends les inquiétudes. C’est vrai que Joseph DaGrosa avait eu différents discours plus ou moins ambitieux. Il a parlé de Ligue des champions, il a parlé de places européennes, de concurrencer le PSG, puis il a parlé de première partie de championnat, de top 10… Je vais clarifier les choses : nous souhaitons faire figurer de façon régulière les Girondins de Bordeaux au niveau des places qualificatives européennes. C’est l’objectif numéro 1" a-t-il expliqué pour rassurer les supporters.

Le président bordelais a également rappelé son souhait de voir le stade plein lors de chaque réception au Matmut Atlantique. "On souhaite également développer le lien avec nos supporters, il est important de créer ou de recréer une ferveur populaire forte à tous les matchs. On a un stade qui est magnifique, probablement l’un des plus beaux en France, qu’il est important de remplir. C’est l’une des premières choses qui m’a été demandée en parallèle à la construction d’un effectif compétitif. Mais c’est parce qu’on aura une équipe compétitive à tous les matchs qu’on réussira à recréer cette ferveur qui aura pour but de galvaniser l’équipe et d’atteindre nos objectifs" a-t-il confié, avant de demander de la patience : "alors oui, j’entends les inquiétudes, mais encore une fois je demande du temps et de la patience. King Street a souhaité, en rachetant les parts de GACP, s’inscrire dans la durée."