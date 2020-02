Girondins - La mise au point de Longuépée concernant Paulo Sousa

Vendredi soir, au cours d'un entretien avec Canal+, Frédéric Longuépée a mis les choses au clair concernant l'affaire avec Paulo Sousa. En effet, le Président des Girondins de Bordeaux a eu des tensions avec son entraîneur à la suite d'une interview à Sud-Ouest où il évoquait le mercato dont il souhaitait avoir un droit de regard.

"L’avantage de Paulo c’est qu’il dit ce qu’il pense. A l’occasion d’une interview en particulier, il a pu sortir de son champ de compétence. Dès qu’un coach s’exprime sur des sujets contraires à l’institution, il est important qu’on soit au courant et qu’on puisse aligner les discours" explique Longuépée, droit dans ses bottes. "Je crois que c’est le cas dans n'importe quel club. On s’est vu, je lui ai dit et il l’a parfaitement accepté. En ce qui me concerne il n’y a pas de fracture."