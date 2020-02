Girondins - La priorité en attaque se nommait Slimani

Vendredi soir, les Girondins de Bordeaux ont bouclé leur mercato hivernal en annonçant la signature du milieu de terrain espagnol Ruben Pardo (27 ans). Avant lui, seul Rémi Oudin était arrivé cet hiver pour renforcer le club au scapulaire. Un bilan de deux recrues, donc, loin des attentes de Paulo Sousa, l'entraîneur bordelais. Pourtant, les dirigeants avaient ciblé un joueur en particulier pour son attaque en la personne d'Islam Slimani (31 ans).

En effet, d'après 20minutes, les Girondins souhaitaient obtenir le prêt de l'international algérien, actuellement prêté par Leicester à Monaco. Ces derniers entendaient profiter des rapports tendus entre le joueur et la direction monégasque ces dernières semaines mais l'aspect financier a rapidement posé problème. De plus, le joueur n'était pas emballé par cette destination et avait d'autres priorités.