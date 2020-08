Girondins - Laurent Blanc réagit à l'arrivée de Jean-Louis Gasset

Entraîneur adjoint entre 2007 et 2010 aux côtés d'un certain Laurent Blanc, Jean-Louis Gasset (66 ans) va désormais driver les Girondins de Bordeaux tout seul, comme un grand. Dans les colonnes de Sud-Ouest, le Cévenol, en quête d'un nouveau challenge, a commenté l'arrivée de son adjoint de toujours sur le banc de touche des Marine-et-Blanc.

"Ce qui motive avant tout Jean-Louis, c'est le foot, le foot et le foot. Il envisageait des choses, mais il a répondu très vite positivement aux Girondins. Nous avons passé de très bons moments durant nos trois ans à Bordeaux, avec des gens très sympas et des résultats très bons. Même si les choses ont bien changé en dix ans, et si ce ne sont plus les mêmes dirigeants, cela reste le club de Bordeaux, qui représente toujours beaucoup pour lui, comme pour moi d'ailleurs. On est forcément plus attentif à ce qu'il s'y passe", a indiqué l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain.