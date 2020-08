Girondins - Laurent Koscielny réagit à son nouveau statut de capitaine

Intronisé nouveau capitaine des Girondins de Bordeaux par Jean-Louis Gasset, Laurent Koscielny (34 ans) a réagi à cette nouvelle attribution lors de son passage en conférence de presse ce jeudi après-midi. "Ça ne change rien de particulier même si c'est une fierté de porter le brassard du club. Le plus important est de garder ce groupe sain et d'aller où l’on veut aller, c'est à dire le plus haut possible", a affirmé le défenseur central des Marine-et-Blanc (25 matches joués en Ligue 1 la saison dernière).

"Les quatre cadres de l'équipe sont là comme on l'a été dans le passé. J'en ai parlé avec Benoît (Costil, l'ancien détenteur du brassard), car si je suis à Bordeaux c'est grâce à lui aussi. J'ai énormément de respect pour lui en tant que joueur et en tant qu'homme. Il a accepté et maintenant on continue à avancer ensemble comme nous l'avons fait par le passé", a poursuivi l'axial tricolore (51 sélections, 1 but), et de prévenir : "Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis, je ne me cache pas".