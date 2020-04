Girondins - Le club rappelle ses joueurs partis à l'étranger

La date du 11 mai se rapproche. La France débutera alors son déconfinement et certains clubs, à l'image des Girondins de Bordeaux, pourraient reprendre le chemin de l'entraînement quelques jours plus tard. Selon les dernières informations, le club au scapulaire souhaiterait reprendre les séances à partir du 15 mai. Dans cette optique, la direction aurait entamé des démarches pour rapatrier les joueurs de son effectif partis à l'étranger pendant la crise, comme le rapporte L'Equipe.

"On fait revenir nos joueurs par anticipation. Si le déconfinement a bien lieu, au moins, on sera prêt" a glissé une source proche du club. Trois joueurs sont concernés par les démarches mises en place : Samuel Kalu, Vukasin Jovanovic et Edson Mexer.