Girondins - Le club recadre publiquement Yassine Benrahou

Via un court message posté sur les réseaux sociaux, ce lundi soir, les Girondins de Bordeaux ont recadré, sans le citer, leur jeune milieu de terrain offensif, Yassine Benrahou (20 ans). Ce dernier, pur produit du centre de formation des Marine-et-Blanc, où il évolue depuis 2014, avait posté un peu plus tôt dans la journée, également sur les réseaux sociaux, une vidéo sur laquelle il arborait les couleurs du Paris Saint-Germain. Dans son message, le FCGB a notamment rappelé "l'importance du respect de son blason et de ses couleurs".

