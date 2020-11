Girondins - Le constat accablant de Jean-Louis Gasset

Jean-Louis Gasset ne s'attendait probablement pas à une tâche aussi difficile pour son retour à Bordeaux. Après la défaite 0-4 contre Monaco la semaine passée, et à 48 heures de la réception de Montpellier, le technicien des Girondins a fait un constat accablant en conférence de presse. "Quand je dis Bordeaux est mauvais, ce n'est pas les joueurs. Je parle du club et de moi inclus. C’est cette ambiance qui plombe ! On vit dans le faux et l’indifférence. Je découvre. Il n'y a pas de supporters à l'entraînement, dans le stade. Les gens que vous voyez vous parlent d'il y a 10 ans en arrière, mais pas de ce qu'il se passe actuellement parce qu'ils ont vécu des grands moments et vous remercient des grands moments qu'ils ont passé. Mais aujourd'hui, il y a comme une démotivation, comme un désamour. Il faut vivre avec ça et les joueurs le ressentent" explique-t-il.

Pour stopper cette soufrance, Gasset ne voit qu'une solution : "casser ce groupe qui souffre depuis deux, trois ans" mais il sait que ce n'est pas possible. "Pour changer ça ? Il faudrait du neuf. Il faudrait casser ce groupe qui souffre depuis deux, trois ans et amener de la fraîcheur en même temps que de la confiance. Mais ce n'est pas programmé comme ça. Je vais trouver une solution.