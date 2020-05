Girondins - Le directeur technique a présenté sa démission

Le conflit entre la direction et les supporters aux Girondins de Bordeaux a pris une ampleur considérable lorsque des enregistrements compromettants ont été dévoilés par les fans bordelais. Plusieurs anciens joueurs ont pris part à la polémique, à l'image de Christophe Dugarry qui avait réclamé le départ sur le champ des dirigeants, et notamment celui du président Frédéric Longuépée. Ce matin, L'Equipe affirme que le directeur technique de Bordeaux, Souleymane Cissé, a présenté sa démission.

Contrairement aux apparences, ce départ ne serait en aucun cas lié à la polémique en question. Et pour cause, il aurait remis sa lettre de démission à ses supérieurs il y a déjà deux semaines et ce "malgré l'insistance de King Street, le propriétaire du club pour l'en dissuader". L'ancien entraîneur de la réserve girondine a regretté le fait que "la formation ne soit pas assez valorisée au club".