Girondins - Le gros accueil des supporters bordelais avant Bordeaux-OM (vidéos)

Du côté de Bordeaux ce dimanche, il y a peut-être le match le plus important de la saison. En effet, les Girondins accueillent l'OM, eux qui n'ont plus perdu à domicile face aux Phocéens depuis 1977. Pour continuer cette incroyable série, les Ultras se sont donnés rendez-vous non loin du Matmut Atlantique pour encourager les joueurs, fumigènes et pétards à la mains, mais aussi avec des chants.

Ligue 1 - 25e Journée