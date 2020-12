Girondins - Le groupe bordelais pour le déplacement à Strasbourg

L'entraîneur des Girondins de Bordeaux, Jean-Louis Gasset, a convoqué un groupe élargi de vingt-deux joueurs pour le déplacement sur la pelouse du Racing Club Strasbourg Alsace, prévu dimanche après-midi (15 heures, Stade de la Meinau), dans le cadre de la 16ème journée de Ligue 1. Laurent Koscielny et Samuel Kalu sont à l'infirmerie et indisponibles. Edson Mexer et Vukasin Jovanovic ne sont, eux, pas retenus.

Ligue 1 - 16e Journée

LE GROUPE DU FCGB

Costil, Poussin, Mandanda - Baysse, Benito, Bessilé, Kwateng, Pablo, Poundjé, Sabaly - Adli, Basic, Otavio, Zerkane - Bakwa, Ben Arfa, Briand, De Préville, Hwang Ui-jo, Maja, Oudin, Traoré.