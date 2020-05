Girondins - Le maire de Bordeaux s'emporte contre Kingstreet

Le maire de Bordeaux Nicolas Florian clame son ras-le-bol ! L'élu bordelais a, en effet, exprimé son mécontentement concernant Kingstreet et la gestion du club des Girondins de Bordeaux. Selon lui, l'image du club est "fortement dégradée" et il compte bien demander des comptes aux Américains.

"Ça suffit. Ce n'est plus possible. L'image du club est fortement dégradée, et c'est maintenant l'image de Bordeaux qui est écornée. Je vais m'investir personnellement dans ce dossier même si j'ai d'autres priorités ces derniers temps (la crise sanitaire, ndlr). Je vais prendre contact avec Kingstreet, le propriétaire du club, pour savoir s'ils comptent réellement s'investir à Bordeaux sur la durée. S'ils ont l'intention de vendre, qu'ils le disent. Mais sinon, je leur demanderai de remettre de l'ordre. Les Girondins appartiennent à tout le monde : le Haillan, c'est la ville, le stade, c'est le domaine public et la mairie ne peut continuer à être spectatrice des tensions entre la direction et les supporters", a-t-il déclaré sur France Bleu Gironde.