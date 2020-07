Girondins - Le pessimisme de Laurent Koscielny pour la saison à venir

Douzièmes de Ligue 1 cette saison (9 victoires, 10 défaites et 9 nuls en 28 journées), les Girondins de Bordeaux tenteront de faire mieux lors de l'exercice à venir. Mais pour Laurent Koscielny (34 ans), le défenseur central des Marine-et-Blanc, pas question de viser trop haut. L'axial tricolore, conscient des nombreuses difficultés traversées actuellement par le club aquitain, se contenterait aisément d'une place dans la première partie de tableau.

"Si l’effectif reste comme il est, j’aimerais bien viser entre la 7e et la 12e place. Je préfère être prudent et réaliste. Si on finit plus haut, tant mieux. Mais la première partie de tableau, ce serait déjà bien", a indiqué l'ancien joueur d'Arsenal (25 rencontres disputés en Ligue 1 cette saison), à nos confrères du quotidien Le Télégramme.