Girondins - Le sentiment mitigé de Jean-Louis Gasset

Jean-Louis Gasset, l'entraîneur des Girondins de Bordeaux, a un sentiment mitigé après le match nul obtenu face à Metz hier (0-0). Le coach bordelais est en pleine réflexion concernant sa nouvelle animation offensive à trouver sans Hatem Ben Arfa.

"C'est un sentiment mitigé. Je pense qu'on avait la possession, la maîtrise du jeu. On a pris des risques au bout de soixante minutes avec l'entrée d'attaquants. Mais on aurait pu perdre après avoir été réduits à dix (suite à la blessure de Mehdi Zerkane). On n'est pas satisfaits de ce nul pendant quatre-vingt-cinq minutes mais on s'en satisfait dans les cinq dernières minutes. Il faut qu'on trouve d'autres solutions car Hatem (Ben Arfa) va être absent pendant deux semaines encore. On n'a pas encaissé de but, on se contente de peu. On a retrouvé la solidité défensive, l'animation offensive c'est le plus difficile dans le foot." a-t-il déclaré.