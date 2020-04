Girondins - Le sponsor principal suspend son engagement

La crise économique entraînée par la crise sanitaire est un gigantesque jeu de dominos. Alors que les clubs se retrouvent en difficulté financièrement, l'arrêt des compétitions pousse également les acteurs extérieurs à revoir leurs positions. Ces derniers jours, les diffuseurs TV ont indiqué qu'ils ne verseraient pas les montants dus en avril et en juin et vendredi, Sébastien Bazin, le PDG d'Accord, sponsor principal du PSG, a laissé entendre qu'il pourrait ne pas payer le prochain versement prévu pour le club de la capitale.

Ce samedi, nous apprenons dans les colonnes de France Football que Marc Vanhove, le patron de Bistrot Régent, sponsor principal des Girondins de Bordeaux, a suspendu son engagement avec le club aquitain. "On verra en fonction de la reprise comment ça se passe mais on a quand même un contrat de quatre ans. Financièrement, ce n'est pas rien. [...] Mais moi aussi j'ai une activité. Et je n'ai plus un euro qui rentre aujourd'hui. On verra en fonction de la date de la reprise s'il y aura un dédommagement pour remettre les pendules à l'heure. Il est encore trop tôt pour en parler" a-t-il déclaré.