Girondins - Les cinq principes de jeu de Paulo Sousa

Dans un long entretien accordé à Onze, Paulo Sousa (49 ans), l'entraîneur des Girondins de Bordeaux, a abordé de nombreux sujets. Le technicien lusitanien s'est notamment épanché sur sa vision du football et ses principes de jeu. Le Portugais en définit cinq, qu'il a pris le temps d'expliquer à nos confrères. "Je vais te diviser mes principes de jeu en cinq moments. D’abord, l’organisation offensive, ensuite l’organisation défensive, les deux transitions offensives et défensives - c’est à dire quand tu perds le ballon et quand tu récupères le ballon - et pour finir, les coups de pied arrêtés. Chacun de ces cinq moments a des principes et des sous principes. Les principes généraux, c’est l’identité commune", a résumé le nouvel homme fort des Marine-et-Blanc, et de préciser ensuite ce qu'il attend de ses joueurs.

"Je veux dire par là que chaque joueur doit connaître ces principes quelque soit son poste. L’attaquant doit savoir ce que va faire le défenseur et le défenseur doit savoir ce que va faire l’attaquant. Pourquoi ? Parce que, pour moi, le foot est basé sur l’espace et sur le temps", a poursuivi l'ancien entraîneur de la Fiorentina. "Chacun doit savoir quel espace il doit occuper et à quel moment. Il doit aussi savoir quel espace son partenaire doit occuper à ce même moment. Il doit également connaître le temps de cette occupation. Il doit connaître l’espace et le temps pour chacun des cinq moments que je t’ai présentés juste avant. Avec les joueurs, on travaille des principes bien clairs pour qu’ils puissent comprendre ce qu’ils doivent faire lors de situations bien précises", a-t-il conclu.