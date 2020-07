Girondins - Les maillots domicile et extérieur présentés

Après avoir dévoilé leur nouveau logo, il y a quelques semaines, les Girondins de Bordeaux viennent de dévoiler leurs deux nouveaux maillots pour la saison prochaine. Adidas, le sponsor principal, a évidemment réservé une tunique bleu marine pour la tenue domicile, avec le scapulaire en blanc. Le maillot extérieur est blanc, avec le logo et le sponsor en or. Bistro Régent, les détails sur les manches et sur les épaules sont de couleur bordeaux.