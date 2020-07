Girondins - Les nouveaux maillots extérieurs auraient fuité

Ce dimanche matin, le site Footy Headlines, spécialisé dans les fuites de maillots, a dévoilé en exclusivité la nouvelle tenue extérieure des Girondins de Bordeaux pour la saison 2020-2021. La principale nouveauté est le nouveau logo bordelais, qui est présent sur le maillot en doré. La couleur dominante est le blanc, et on retrouve des touches de jaune et de bordeaux sur les manches. D'ailleurs, ces images sont conformes à celles dévoilées par des supporters qui avaient retrouvé des exemplaires du maillot qui semblait avoir fuité dans certains magasins Intersport.

⚠🇫🇷🏆 LEAKED: Adidas Girondins Bordeaux 20-21 Away Kit: https://t.co/KhVevqr1Ho — Footy Headlines (@Footy_Headlines) July 12, 2020