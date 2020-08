Girondins - Les premiers mots de Jean-Louis Gasset

Ce lundi après-midi, les Girondins de Bordeaux ont évincé Paulo Sousa et nommé Jean-Louis Gasset au poste d'entraîneur. Sur le site officiel des Marine-et-Blanc, l'ancien adjoint de Laurent Blanc, qui s'est engagé pour deux ans, soit jusqu'au 30 juin 2022, a affiché sa fierté de retrouver le club aquitain.

À lire aussi : Jaroslav Plasil va prendre du galon

"La perspective de retrouver un club où j’ai vécu tant de bons et grands moments me réjouit pleinement. Seuls les Girondins et cet ambitieux challenge proposé par Frédéric pouvaient me convaincre de reprendre aussi vite la tête d’un club aussi prestigieux", a déclaré l'ancien entraîneur de l'ASSE.