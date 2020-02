Girondins - Les premiers mots de la recrue Ruben Pardo

Officiellement présenté à la presse ce jeudi, Ruben Pardo (27 ans) a évoqué ses premiers pas en tant que nouveau joueur des Girondins de Bordeaux. L'ancien milieu de terrain de la Real Sociedad, "ravi" d'avoir signé en faveur des Marine-et-Blanc, dit trouver facilement ses marques dans le groupe de Paulo Sousa.

"C'est un changement de club pour moi, c’est une nouvelle étape pour ma carrière. Pour l’instant, j’ai de très bonnes sensations que cela soit à l’intérieur du club ou avec mes coéquipiers. Plus les jours avancent et plus je m’intègre. Je dois dire qu’au départ, j’avais un petit peu peur du fait que je ne comprends pas beaucoup la langue. Tout est plus facile avec un staff qui parle espagnol tout comme certains joueurs qui parlent espagnol également", a confié l'Ibérique.