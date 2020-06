Girondins - Logan Delaurier-Chaubet passe professionnel

A 18 ans, Logan Delaurier-Chaubet vient de signer son premier contrat professionnel avec les Girondins de Bordeaux. Dans un communiqué officiel, le club bordelais décrit le jeune ailier comme "rapide et technique, qui aime provoquer balle au pied et qui sait également finir les actions". Le jeune espoir, récemment convoqué avec les U18 en équipe de France, est arrivé à l'académie bordelaise en 2017.

"Ce contrat, signe de la confiance que lui porte les Marine et Blanc, devra lui permettre de poursuivre sa progression et de se frayer un chemin vers le groupe professionnel" précise le communiqué des Girondins. Après Yassine Boujouama et Johab Pascal, Delaurier-Chaubet est le troisième joueur du centre de formation à débarquer chez les pros cette semaine.